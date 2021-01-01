«خط الدفاع الأول».. أغنية جديدة لطارق المنهالي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق الفنان طارق المنهالي أغنية جديدة بعنوان «خط الدفاع الأول»، تكريماً لجنود خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس «كورونا»، واعتزازاً بما قدموه من جهود خلال جائحة «كورونا». الأغنية من ألحان وغناء الفنان المنهالي، ومن كلمات الشاعر هادي المنصوري، وتوزيع المايسترو محمد القحوم، وميكس ماستر علي رمضان، وإشراف عام الفنان فادي الساري، وشهد العمل الجديد انتشاراً واسعاً بعد إطلاقه مع احتفالات بداية العام الجديد 2021، في القنوات التلفزيونية والإذاعية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتأتي الأغنية الجديدة ثميناً لدور القيادة الرشيدة في تكريم ودعم جنود خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس «كورونا»، وإيماناً بمبدأ أن الفن رسالة مجتمعية سامية، تصب في المقام الأول في خدمة الوطن والمواطن، وتقدم دوراً توعوياً واجتماعياً في الأزمات، وتساند الجهد الوطني وتعززه وتكرمه.

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