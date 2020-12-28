5 كنوز في دبي.. تستحق الزيارة خلال «أجمل شتاء»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحفل دبي بكثير من الكنوز التاريخية والمعالم التراثية، التي تعكس جوهر المدينة الغني وتراثها الأصيل، إذ تغوص في عمق المكان وأصالته، لتروي حكاية هذه المدينة العصرية للأجيال. ومع فصل الشتاء، الذي يُعدّ من أجمل فصول السنة في دولة الإمارات، وبالتزامن مع حملة «أجمل شتاء في العالم»، تسلط هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) الضوء على عدد من المواقع التراثية التي تبرز ملامح من تاريخ الإمارة الأصيل، وعلى رأسها متاحف نابضة بالحياة في مواقع مختلفة من دبي، تشكل نافذة يرى من خلالها الزائر ماضي الإمارة العريق.

وأكدت «دبي للثقافة» أنها تحرص على تشجيع السياحة الثقافية في الإمارة، من خلال هذه المتاحف والمواقع التراثية، التي توفر تجارب ثقافية ثرية وفريدة لزوارها من المواطنين والمقيمين والسياح. وتماشياً مع حملة «أجمل شتاء في العالم»، تحتفي «دبي للثقافة» بمعالم سياحية ثقافية تحفل بها الإمارة لتعريف أفراد المجتمع إليها، وتشجيعهم على زيارتها والتمتع بها عن قرب.

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