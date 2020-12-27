بابا نويل القرية العالمية يفاجئ 25 من الضيوف الصغار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاجئ بابا نويل 25 من ضيوف القرية العالمية الصغار بتحقيق أمنياتهم بعد أن أرسلوها له في 18 ديسمبر الجاري ضمن محاولة الوجهة تحقيق رقمها القياسي الثامن هذا الموسم.

وكانت الوجهة قد نجحت في تحقيق رقم قياسي جديد في غينيس للأرقام القياسية بأكبر عدد من الرسائل التي جمعت إلى بابا نويل خلال 24 ساعة بمساعدة الآلاف من الضيوف الذين زاروها ذلك اليوم، وكتبوا رسائلهم وأمنياتهم المختلفة لبابا نويل، الذي اختار بدوره 25 طفلاً من بينهم وجلب الهدايا التي تمنوها لهم.

وتتطلع القرية العالمية في الموسم الـ25 إلى تحطيم مجموع 25 رقماً قياسياً في غينيس للأرقام القياسية للاحتفال مع ضيوفها بمناسبة اليوبيل الفضي.

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