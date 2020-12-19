«العويس» تختتم مهرجانها الشعري الافتراضي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية مهرجانها الشعري الافتراضي الذي نظمته بعنوان «مهرجان العويس الشعري الأول ـ تحية للشاعر الراحل سلطان العويس» شاركت فيه نخبة من الشعراء العرب، عبر منصة زووم الافتراضية، وبثت وقائعه عبر منصات التواصل الاجتماعي للمؤسسة.

وشارك في المهرجان كل من الشعراء: صالحة غابش وكريم معتوق ومحمود نور (الإمارات)، وأحمد الشهاوي (مصر)، ويوسف أبولوز (فلسطين)، وقمر صبري الجاسم (سورية) وجاسم الصحيح (السعودية) وعارف الساعدي (العراق)، ومحمد عبدالقادر سبيل (السودان) ومحمد بابا حامد (موريتانيا)، وهمدان دماج (اليمن)، وأدار الأمسيات الشاعران إبراهيم الهاشمي (الإمارات)، وعبده وازن (لبنان).

من جهته، قال الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، عبدالحميد أحمد، إنّ «المهرجان يأتي إحياءً لقيمة الشعر في الحياة العامة، وتثميناً لدور الشاعر الملهم والباعث على الأمل في المجتمع، إذ يعد الشعراء المشاركون في هذا المهرجان من ألمع الأصوات الشعرية التي ثابرت على كتابة الشعر رغم متغيرات الطقس الإبداعي الذي تمر به المنطقة العربية».

وأضاف أن «المؤسسة دأبت على إقامة المهرجانات والندوات والحلقات النقاشية ذات القيمة الفكرية العالية التي تضيف إلى الرصيد الثقافي الكبير الذي رسخته المؤسسة منذ تأسيسها عام 1987 وحتى الآن، فضلاً عن توثيق كل الأنشطة الفكرية وإصدارها في كتاب قيّم».

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