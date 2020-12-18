«العقة» وجهة شتوية تحتضن جمال الطبيعة

تقع منطقة العقة، أو كما يُطلق عليها البعض اسم «لؤلؤة الساحل الشرقي» في إمارة الفجيرة، وهي من أهم معالم الجذب السياحي في الفجيرة، لما تضمه من أماكن سياحية، بما في ذلك المحمية الطبيعية والشاطئ والفنادق والمنتجعات والمناظر الخلابة. ويشتهر سكان العقة بصيد الأسماك وجمع العسل من الجبال والزراعة، وغيرها من الأمور والأنشطة المختلفة.

فردوس الطبيعة

في إمارة الفجيرة تعدّ منطقة العقة فردوساً من الطبيعة الخلابة، حيث تتجسد فيها كل مقومات الطبيعة وسحرها، وتحيط بالمنطقة الجبال الشاهقة كأنها حارس لشواطئها الفيروزية ذات الرمال الذهبية، وتتلألأ مياهها بأشعة الشمس مكونة لوحة فنية بديعة تبهج الأبصار وتشرح الصدور وتذهل زوارها طول العام. ويحظى زوار العقة بفرصة فريدة لزيارة محمية الوريعة الطبيعية، مروراً بالتنزه بين الجبال وتسلقها وصولاً إلى الاسترخاء على الشاطئ، وتجد الأسر والسياح متنفساً بعيداً عن الضوضاء وازدحام المدن بمنطقة العقة، التي أصبحت من أهم الوجهات السياحية في الدولة.

وتتميز العقة بوجود محمية بحرية طبيعية تتكاثر فيها الشعاب المرجانية والسلاحف، التي تشكل عند خروجها من البحر مناظر كأنها من نسيج الخيال، خصوصاً في وقت الليل حتى ما قبل شروق الشمس، كما تتميز بوجود جزيرة الطيور البحرية التي تتميز بكثرة الأنواع التي تحلق في سمائها والأشجار البرية التي توفر الظل لمرتادي المكان.

عروض الشتاء

يعتبر منتجع إنتركونتيننتال في الفجيرة وجهة فريدة، حيث تمتزج الرفاهية مع الضيافة العربية، إذ يوفر المنتجع إقامة فاخرة في غرف عصرية فسيحة تطل على البحر وجبال الحجر البديعة.

ويدعو منتجع إنتركونتيننتال الفجيرة، أحد فنادق IHG، الضيوف للاستمتاع بشهر مليء بالاحتفالات والبهجة التي طال انتظارها هذا العام. فقد كشف الفندق (خمس نجوم) الواقع في العقة عن برنامجه الاحتفالي الغني بالأنشطة التي تسرّ العائلات وروّاد العطلات على حد سواء.

يقع المنتجع على ساحل شاطئ العقة الرائع تحت خلفية مذهلة من جبال حجار، ويمتد المنتجع على مساحة 279 ألفاً و235 متراً مربعاً من الأراضي. كما يضم 190 جناحاً وغرفة ضيوف أنيقة مع شرفات واسعة توفر إطلالات مباشرة على المحيط.

وتتوافر العديد من خيارات الغداء وتناول الطعام، إبتداءً من بوفيه عالمي فاخر يتم تقديمه في المطعم الذي يقدم الطعام طوال اليوم، إلى مأكولات شهية مشوية على الفحم وكوكتيلات كلاسيكية عالمية معدة بجانب الشاطئ، من خلال عربات بيع الطعام الممتعة الموجودة بجانب المسبح. ويوفر كل منفذ للضيوف تجربة طعام فريدة من نوعها، كما تضيف ثلاث حفر نار موجودة على الشاطئ، لمسة مميزة لتجمعات العائلة والأصدقاء أو الحفلات المنظمة وذلك لتجربة مختلفة.

يوفر النادي الذي تم تصميمه لتحسين إقامة الضيوف المميزين مجموعة من المزايا الحصرية، حيث

يمكن قضاء الوقت للاسترخاء في السبا المريح المتوافر في المنتجع، الذي يشمل ست غرف للعلاج وجناحين للأزواج وحماماً تركياً تقليدياً. كما يمكن لعشاق الرياضة، من جميع الأعمار، التوجه لممارسة التمارين، من خلال العديد من الأنشطة الترفيهية، والجيم الذي يعمل على مدار 24 ساعة وعلى مدار الأسبوع.

ويرحب الفندق الشاطئي الفاخر بالضيوف لتجربة عروض الطعام التي تسبق السنة الجديدة، إلى جانب أنشطة عيد الميلاد الممتعة طوال شهر ديسمبر. حيث يحضّر طهاة أطباق الأعياد الجاهزة مثل Beef ellington والديك الرومي مع جميع الزركشة وبودنغ الكريسماس والفطائر. وسيرافق الأطفال بابا نويل جنباً إلى جنب مع جوقة الأعياد، وشجرة العيد، والموسيقى الحية.

منتجع إنتركونتيننتال

يعتبر منتجع إنتركونتيننتال الفجيرة وجهة استثنائية، حيث تلتقي الضيافة العربية بالفخامة، وهو عبارة عن منشأة على شاطئ البحر تقع على شاطئ العقة، تحت الخلفية الخلابة لجبال الحجر. ويضم المنتجع 190 غرفة وجناحاً. ويقدم المنتجع المضيف المثالي كوجهة زفاف، إضافة إلى مجموعات الأعمال التي تبحث عن اجتماعات فريدة.

كما يوفر الفندق خدمة رعاية الأطفال، الذين تراوح أعمارهم بين أربعة و16 عاماً للاستمتاع بمجموعة متنوّعة من الأنشطة الاحتفالية الداخلية والخارجية، مثل التجديف بالكاياك والتزلج الهوائي والغطس والمزيد. كما يوفر دروس سباحة خاصة في المسبح العائلي ابتداءً من 135 درهماً.

ولهواة المغامرة، يمكنهم الانضمام إلى فريق الترفيه لدينا للقيام برحلات جبلية مجانية واستكشاف طبيعة النباتات والحيوانات أو الفجيرة، حيث يبدأ السعر من 30 درهماً للساعة قبل غروب الشمس و50 درهماً للساعة بعد غروب الشمس

محمية بحرية تتكاثر فيها الشعاب المرجانية والسلاحف.

فردوس من الطبيعة الخلابة تحيطه الجبال الشاهقة وتضيء مياهه أشعة الشمس.

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