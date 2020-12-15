«بنات الماريونيت».. أول كوميديا إماراتية - سورية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انتهى أخيراً تصوير المسلسل الإماراتي السوري «بنات الماريونيت»، من تأليف رامي المدني، وإخراج مخلص الصالح، بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الكوميديا في البلدين.

ويعد المسلسل أول عمل مشترك إماراتي سوري كوميدي، وجرت عمليات التصوير على مرحلتين، بين الإمارات وسورية.

وأصدرت شركة «الأشمل»، المنتجة للعمل، البوسترات الخاصة بالمسلسل كإعلان رسمي بجاهزية العمل ليعرض على المحطات الفضائية.

وتوقّع المنتج طارق مرعشلي أن يحقق العمل نجاحاً مبهراً يتناسب مع النجوم والأسماء الموجودة، والجهود التي بذلت منذ انطلاق عمليات التصوير.

وأضاف: «يقدم العمل وجبة كوميدية من ناحية الشكل، اجتماعية في مضمونها، ويضم نخبة من ألمع النجوم في سورية والإمارات، كما أن الأفكار المطروحة تتمتع بأهمية كبيرة من الناحية الاجتماعية».

من جهتها، راهنت النجمة رنا شميس على أن «المتابع سيشعر بمتعة كبيرة أثناء مشاهدة العمل»، وأكدت أن «هذه النوعية من الأعمال مطلوبة بشدة في هذه الفترة التي يمر بها العالم».

وأضافت «نحن في زمن صعب على كل الأصعدة، والجميع بحاجة إلى البسمة، ويأتي العمل ليرسم الضحكة على وجوه الناس، ويزيح الهموم ولو لبضع ساعات».

وتابعت «العمل يتمتع بقيمة كبيرة من الناحية الفنية والإخراجية، والأسماء الموجودة مع النص القوي والأفكار الجديدة ستسهم في تحقيق متابعة كبيرة عند العرض، وأتمنى أن يحظى العمل بإعجاب الجميع».

العمل الذي من المتوقع أن يعرض قريباً على محطات فضائية إماراتية يضم مجموعة من النجوم، أبرزهم أمل عرفة، أيمن رضا، سلمى المصري، صفاء سلطان، أندريه سكاف، حسام تحسين بيك، وعبدالله بوهاجوس.

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