جوني ديب يستأنف الحكم ضد صحيفة «ذي صن»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

يحاول الممثل الأميركي جوني ديب استئناف الحكم القضائي الصادر في دعواه ضد صحيفة «ذي صن» الشعبية البريطانية التي صوّرته معنّفاً لطليقته أمبير هيرد، بعدما كان خسرها أمام محكمة البداية. وكان الممثل خسر في مطلع نوفمبر الفائت الدعوى التي رفعها.

وطلب ديب بعد ذلك إذناً بالاستئناف وفق الأصول المعمول بها في النظام القضائي البريطاني، لكن طلبه قوبل بالرفض من القاضي أندرو نيكول، الذي كان أصدر حكماً في غير مصلحته في أساس الدعوى، إذ اعتبر القاضي أن أسباب الاستئناف غير مقنعة.

وما كان من ديب إلا أن استأنف مباشرة أمام محكمة الاستئناف، وفق ما يجيزه القانون البريطاني، على ما ورد في سجل الاستئناف المتاح الإطلاع عليه للعامة. ولم يُعرف متى ستقرر محكمة الاستئناف ما إذا كانت ستسمح بمحاكمة ثانية أم لا.

وصدر حكم الدرجة الأولى في الثاني من نوفمبر الفائت بعد جلسات امتدت ثلاثة أسابيع في يوليو المنصرم أمام المحكمة العليا في لندن، غالباً ما كان يحضرها ديب (57 عاماً) وطليقته الممثلة الأميركية آمبير هيرد (34 عاماً)، تطرقت إلى تفاصيل محرجة عن حياتهما الخاصة.

وكانت «ذي صن» التي استندت بشكل أساسي إلى تصريحات هيرد، أشارت إلى 14 حادثة عنف زوجي نفاها ديب كلها.

واعتبر القاضي نيكول في حكمه، مطلع نوفمبر، أن التوصيفات التي أوردتها الصحيفة «صحيحة بدرجة كبيرة»، نظراً إلى أن «غالبية الاعتداءات المزعومة أثبتت». وفي نهاية مطلع نوفمبر، أصدر القاضي قراراً بتغريم ديب نفقات الدعوى البالغة أكثر من 628 ألف جنيه إسترليني (705 آلاف يورو)، وأمره بدفع المبلغ للصحيفة. وقد تعرّف جوني ديب على آمبير هيرد خلال تصوير «ذا رام داياري» في عام 2011، وتزوّجا في فبراير 2015 في لوس أنجلوس.

وتطلّق الزوجان في مطلع عام 2017 وسط ضجّة إعلامية كبيرة. وتحدثت الممثلة في حينه عن «سنوات من العنف الجسدي والنفسي»، وهي اتهامات نفاها جوني ديب نفياً قاطعاً.

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