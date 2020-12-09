«أبوظبي دونات».. تحية من خباز إسرائيلي للسلام في المنطقة

المصدر: القدس-أ ف ب

يسعى الخباز الإسرائيلي إيتسيك كادوش، إلى جذب الزبائن من خلال تحضير كعك محلى (دوناتس) محشو بالتمر يحمل اسم أبوظبي عاصمة دولة الإمارات، بعد أشهر على معاهدة السلام بين البلدين. ويحتل كعك «الدوناتس»، الصدارة بين الأطباق ويقدم بألوان وحشوات متنوعة.

وقال كادوش «إن هذا النوع الجديد الذي يقدمه في مخبزه يمثل»تحية إلى أبوظبي والسلام في المنطقة«.

ويحاول كادوش وزوجته كيرم، كل عام ابتكار معجنات جديدة للحانوكا، الذي عادة ما يأكل اليهود خلاله الأطعمة المقلية وخصوصا الدوناتس، التي يطلق عليها بالعبرية»سفجنياة«.

واصطف العشرات خارج متجر كادوش الشهير في القدس، واضعين الكمامات الواقية من فيروس كورونا، لشراء الكعك المحلى للعطلة التي يتخللها أيضا مهرجان للأضواء.

ويمكن للزبائن الحصول على»دونات أبوظبي" المحشو بالتمور والنوغة والكريما والمغطى بورقة ذهبية، في مقابل عشرين شيكل (نحو ستة دولارات)، مقابل سبعة شيكل (نحو دولارين)، للدونات بالنكهة العادية المحشو بمربى الفواكه.

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