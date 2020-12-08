مصر: قرار جديد بشأن قاتل سوزان تميم

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية في مصر، اليوم، مد أجل الحكم على الضابط السابق محسن السكري المتهم بقتل الفنانة سوزان تميم عام 2008. وصدر قرار بتأجيل الحكم إلى 5 يناير المقبل في اتهامه بغسل أموال بنحو 2 مليون دولار المتحصلة من قتله الممثلة سوزان تميم، بحسب " اليوم السابع"، و"المصري اليوم". وظهر السكري داخل قفص الزجاجي في أكتوبر الماضي، مرتديا الملابس البيضاء والكمامة، بعد حصوله على عفو في قضية قتل الممثلة.

واستمعت المحكمة في وقت سابق لأقوال ضابطين اثنين، حيث جاءت شهادتهما، أنهما لا يتذكران الواقعة بشكل تفصيلي لمرور 12 عاما عليها، إلا أن تحرياتهما ومصادرهما السرية والمستندات أثبتت ارتكاب المتهم جريمة الغسل، وإخفائه في بوتجاز المطبخ ما يزيد عن مليون ونصف المليون دولار. يذكر أن السكري حصل على عفو رئاسي من عقوبة المؤبد الصادرة بحقه لادانته بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 232 لسنة 2020، الصادر مايو الماضي.

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