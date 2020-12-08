إيطالي يسير 450 كيلومترا بعد مشاجرة مع زوجته

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

لفتت قصة الرجل الايطالي الذي سار مسافة 450 كليو مترا بلا توقف مباشرة بعد خروجه من البيت، إثر مشاجرة مع زوجته، أنظار العالم، وبات حديث منصات التواصل الإجتماعي حيث أطلق عليه إيطاليون لقب "فورست غامب"، نسبة للفيلم الشهير الذي يجري خلاله الممثل الأميركي توم هانكس آلاف الأميال عبر الولايات المتحدة.

وأوقفت الشرطة مسيرة الرجل الملحمية الساعة الثانية فجراً في بلدة فانو على الساحل الأدرياتيكي، بعد أسبوع من مغادرته مدينة كومو في شمال إيطاليا، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي".

و الغريب أن السلطات المحلية فرضت عليه مخالفة قدرها 400 يورو لخرقه حظر التجوّل المفروض لاحتواء انتشار فيروس كورونا. وكانت صحيفة "إل رستو دل كارلينا"، التي تتخذ من بولونيا مقرا، أوّل جهة تتناول قصة الرجل، التي سرعان ما انتشرت في وسائل إعلام إيطالية أخرى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news