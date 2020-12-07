إنقاذ «قرش حوت» علق في بحيرة بأبوظبي.. وإعادته إلى الخليج

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

كشفت هيئة البيئة في أبوظبي و«ذا ناشونال اكواريوم» عن نجاحهما في إنجاز مهمّة مشتركة لإنقاذ قرش حوت عالق في بحيرة اصطناعية، وإطلاقه إلى الخليج العربي.

ورُصِد قرش الحوت، الذي يبلغ طوله ستة أمتار، في البحيرة الواقعة في منطقة الباهية، وبعد مراقبته، تبيّن أنّه غير قادر على الحصول على الكم الكافي من الغذاء، فضلاً عن عدم قدرته على العودة إلى المياه المفتوحة. وأطلقت الهيئة مهمة لإنقاذ قرش الحوت، مستعينةً بخبرات فريق «ذا ناشونال اكواريوم» وأدواته. وقبل إطلاق قرش الحوت، تم تزويده بجهاز تتبع حديث عبر الأقمار الاصطناعية، قدمته جامعة الملك فهد في السعودية، وبيّن تتبع القرش أنه قطع مسافة 232 كيلومتراً في الخليج العربي، وهو مؤشر إلى صحّته الجيدة. كما تظهر المراقبة المستمرة توجهه نحو تجمع لأسماك قرش الحوت المهاجرة في الخليج العربي.

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