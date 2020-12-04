تيم حسن ووفاء الكيلاني هل وقع الطلاق؟..المؤخر 100 ألف دولار

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

أثار إعلامي لبناني موجة واسعة من السجال على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره لخبر يؤكد فيه، انفصال الثنائي الشهير، الممثل السوري تيم حسن وزوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.

ونشر الإعلامي اللبناني إيلي باسيل خبراً يؤكد فيه وقوع الإنفصال، مؤكداً أن الإعلامية الكيلاني، تلقت قبل أيام حوالة بقيمة 100 ألف دولار أميركي مؤجلاً لطلاقها من النجم السوري، واعداً الجمهور بالمزيد من المعلومات، بحسب موقع زهرة الخليج" وعدد من المواقع الإعلامية الأخرى التي تناقلت الخبر.

واعتبر كثير من رواد التواصل الاجتماعي أن هذه الأخبار مجرد شائعات وخاصة أن الثنائي التزما الصمت من دون تأكيد أو نفي الخبر المتداول بشكل كبير.

يشار إلى أن تيم حسن ووفاء الكيلاني قد فاجآ الجميع بإعلان زواجهما في مايو عام 2017، وأقاما حفلاً عائلياً صغيراً اقتصر على العائلة، وغالباً ما تطول علاقة الثنائي الشائعات فتارة نسمع عن حمل وفاء وتارةً نسمع عن خلاف بينهما.

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