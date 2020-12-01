«روبوت» لإعلام المزارعين متى يسقون المحاصيل

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

تشكل معرفة الوقت المناسب لسقاية النباتات مسألة صعبة أمام بستانيّ متوسط الخبرة، ما دفع فريقاً من الباحثين من جامعتي ريفرسايد وميرسيد في كاليفورنيا إلى تطوير حجرة ضغط آلية تستخدم لاختبار عينات من الأوراق، للحصول على بيانات عن احتياجات المحصول من الماء، وفقاً لموقع إنتريستينغ إنجينيرينغ.

ولتحديد الاحتياجات المائية يجمع المزارعون يدوياً أوراق نباتات عشوائية لوضعها في حجرات الضغط، حيث يطبق عليها ضغط الهواء لتحديد متى يبدأ الماء في التسرب من عنق الأوراق، فيُعرف احتياج النبات إلى الري. ويطور الفريق نموذجه الجديد باستخدام نظام توصيل الري بمساعدة الروبوت. وسيزود الروبوت الجديد بجهاز آلي لأخذ عينات أوراق وغرفة ضغط تُصمَّم في جامعة ريفرسايد، وسيترافق عمل هذه التقنية مع طائرات بدون طيار مهمتها مسح الحقول، وتوجيه الروبوت إلى أجزاء محددة في الحقل.

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