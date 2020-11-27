صور.. 100 ألف مشارك في "تحدي دبي للجري"..صحة وقضايا نبيلة

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

سجّل تحدي دبي للياقة 2020 ظاهرة لافتة تجلّت فيها أسمى صور الوحدة بين أفراد المجتمع حيث شارك أكثر من 100ألف شخص في "تحدي دبي للجري" برعاية "ماي دبي"، الفعالية الأكبر من نوعها على مستوى المدينة. أتيح للمشاركين من كافة الأعمار ومختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية الجري أو الهرولة أو المشي للمسافات التي اختاروها وضمن المسارات التي فضّلوا الانطلاق منها في مواقع مختلفة حول المدينة.

وكان الحماس في أوجه بين صفوف المشاركين الذين سعوا إلى تقديم أفضل أداء لديهم ضمن أجواء ممتعة ومسلية. وطغى اللون الأصفر على الجماهير الذين ارتدوا القميص الرسمي لتحدي دبي للجري وهو من تقدمة "سن اند ساند سبورتس". واختبر كثيرون مهاراتهم من خلال الجري لمسافات أطول على المسارات المفضلة لديهم في القدرة، وند الشبا، ودبي أوتودروم، وشارع شاطئ جميرا، ونخلة جميرا، فيما استفادت العائلات والأطفال من متعة الجري في الهواء الطلق في عدد من الحدائق العامة الموزعة على كافة أنحاء المدينة.

كما تسنّى للمشاركين في الفعالية المساهمة في قضية نبيلة وجمع مبلغ كبير لصالح حملة "التعليم دون انقطاع" التي تنظمها "دبي العطاء"، وهي جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ووزارة التربية والتعليم، لدعم الطلاب الذين تأثرت مسيرتهم التعليمية بتحديات هذا العام. وستسهم التبرعات التي تمّ جمعها في تزويد طلاب الإمارات من الأسر ذات الدخل المنخفض بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لمواصلة دراستهم من المنزل. وقد عبّر منظمو الحدث عن امتنانهم الخالص لكل عدّاء وداعم وراعٍ ساهم في هذه الحملة النبيلة.

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