آكلو لحوم البشر يلتهمون رجلاً ألمانياً

المصدر: د ب ا

ذكر المتحدث باسم المدعي العام لبرلين، مارتن شتلتنر، أمس أن رجلا ألمانيا مفقودا تم العثور على رفاته في العاصمة الألمانية، ربما يكون ضحية لآكلي لحوم البشر.

وخرجت الجريمة إلى العلن بعد العثور على بقايا عظمية قبل أكثر من عشرة أيام في منطقة أحراش ببرلين.

وحددت السلطات تلك الرفات على أنها تعود لرجل ألماني يبلغ من العمر 44 عاما وفقد منذ 5 سبتمبر.

وكشفت تحقيقات أجرتها فرقة مكافحة جرائم القتل أن ذلك الشخص كان ضحية لجريمة ما.

ووفقا للشرطة، فقد غادر الرجل شقته في برلين قبيل منتصف الليل واختفى دون أثر، بحسب بيان صدر في أكتوبر.

وأدت التحقيقات التي أجرتها فرقة مكافحة القتل والنيابة العامة في وقت لاحق إلى تحديد الجاني المشتبه به.

وفي قضية شهيرة تعود لعام 2006 ، صدر حكم بحق رجل ألماني يُعرف باسم "آكل لحوم البشر في روتنبرج" بالسجن مدى الحياة لقيامه بقتل ضحية وتقطيعها والتهام جزء منها في بلدة روتنبرج شمالي ألمانيا.

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