«ديوالي».. الأضواء تزين البيوت والمباني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفلت دبي، وإمارات الدولة، بمهرجان الأضواء (ديوالي)، من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة، التي تنوعت بين العروض الترفيهية والترويجية، إلى جانب عروض التجزئة، والعديد من الأنشطة والفعاليات الأخرى.

ويعد مهرجان «ديوالي» أحد أبرز المهرجانات، ضمن التقويم السنوي للفعاليات في دبي، حيث تضاء مختلف الأحياء، ومراكز التسوق والمعالم الرئيسة في المدينة بألوان مبهجة، مع الاحتفال السنوي بهذا المهرجان الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. وتزين عدد كبير من الأبنية والتجمعات السكنية والتجارية بهذه المناسبة. عدسة «الإمارات اليوم» تجولت في أحياء مختلفة من إمارات الدولة، راصدة زينات المهرجان.

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