تزلج على الجليد في «دبي أوبرا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف «دبي أوبرا» الشهر المقبل العرض المسرحي المرتقب «سيرك دو غلاس»، والتي تقدم عروضاً بهلوانية عالمية المستوى للتزلج على الجليد ضمن أجواء خيالية تجمع بين المؤثرات البصرية الشاملة، والأعمال الفنية البديعة، ولوحات الإسقاط الضوئي على إيقاع الموسيقى الحيّة.

ومن خلال عرضه للتزلّج على الجليد، يستعرض «سيرك دو غلاس» قصة تَشَكُّل الكوكب، ومسيرة تطوّر البشرية ورحلتها لاستكشاف آفاق التكنولوجيا. ويجمع هذا العرض بين أسلوب الرقص المبهر على الجليد للفرقة الروسية المعروفة عالمياً «آيس ستارتس» مع عالم من عروض السيرك التي أكسبت شركة «سيرك دو سولاي» شهرة عالمية واسعة.

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