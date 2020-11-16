اتهام شاب نمساوي بالاعتداء على 52 قاصرا.. استدرجهم عبر الإنترنت

المصدر: فيينا -د ب أ

ذكرت الشرطة النمساوية اليوم الإثنين، أن شابا نمساويا اعترف بالاعتداء جنسيا على 52 قاصرا قام باستدراجهم عبر الإنترنت. واستخدم المشتبه به /27 عاما/ المنحدر من منطقة أمشتيتن الريفية في النمسا السفلى، إحدى خدمات الرسائل على الهواتف المحمولة للتواصل مع الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما، بحسب ما ذكره المحققون.

وقالت الشرطة إن المتهم عرض على الضحايا نقودا أو هدايا عينية إذا أرسلوا له مقاطع فيديو، وأوضح التقرير أن الرجل التقى بضحاياه بصورة شخصية، وأنه اعتدى عليهم في منزله أو سيارته أو في مناطق توجد بغابات نائية.

وتم الكشف عن الجرائم، التي تردد أنها قد ارتكبت على مدار الأعوام الستة الماضية.

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