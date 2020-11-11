عبدالمنعم العامري باليمني «خلي غير»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بـ«خلي غير» عاد الفنان الإماراتي عبدالمنعم العامري إلى تقديم أغنية جديدة منفردة من اللون الغنائي اليمني، وهي من كلمات وألحان محمد حسن، قام بتوزيع موسيقاها محمد القحوم.

وتحمل الأغنية كلمات عاطفية، ومن مقدمتها:

ما عرفت معنى السفر وايش تلقي الفرقه

وانت الذي مكثر الاسفار والغربه

وطرح العامري «خلي غير» عبر قناته الرسمية في موقع «يوتيوب»، إلى جانب عرضها عبر الإذاعات الخليجية والعربية، والمكتبات الموسيقية المتخصصة.

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