معرض بـ «ثوانٍ» عن أزياء ظهرت في مسلسل «التاج»

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

لا حاجة إلى رحلات الطيران الطويلة، أو إلى رسوم دخول، أو كمامات أو أي مخاطر.. نحن بصدد أحد معارض مدينة نيويورك الأميركية، التي تستغرق زيارتها مجرد ثوانٍ. في معرض إلكتروني جديد بعصر جائحة كورونا، يعرض متحف بروكلين بنيويورك الأزياء التي ظهرت في المسلسل الشهير «التاج»، وليس في حجراته الحقيقية، إنما عبر الإنترنت.

وفي موقع إلكتروني، يسير الزوار عبر أبواب المتحف، لرؤية أزياء تلك الفترة التي ظهرت في المسلسل الشهير، الذي أذيع عبر منصة نتفليكس. كما أن المعرض يسلط الأضواء، أيضاً، على قطع من المسلسل القصير «مناورة الملكة»، بشأن أحد نوابغ الشطرنج.

وأقيم المعرض بالتعاون مع منصة البث التدفقي «نتفليكس»، والدخول لمشاهدته عبر الإنترنت مجاني حتى 13 ديسمبر المقبل. ويتم افتتاحه بأسبوعين قبل دخول مسلسل «التاج» موسمه الرابع المنتظر بشدة مع وصول رئيسة الوزراء، آنذاك، مارغريت ثاتشر، والأميرة ديانا.

وافتتح متحف بروكلين عام 1887، وهو ثاني أكبر صالة عرض بنيويورك، ويضم مجموعات علمية وإثنولوجية، وكذلك قطعاً فنية من القرون: التاسع عشر، والعشرين، والحادي والعشرين.

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