أين تذهب.. Fogo De Cháo عطلة نهاية أسبوع لمحبي اللحوم

إذا كنتم من عشاق تناول اللحوم فلا تفوتوا فرصة التعرف إلى أحدث مطعم برازيلي في دبي.

وللأشخاص غير المعتادين على الطعام البرازيلي التقليدي، فالقاعدة بسيطة، وهي: أطباق اللحوم، ثم المزيد منها مرة أخرى. فلن تجدوا الطعام مزيناً ومزخرفاً كعادة معظم المطاعم، ولكن ستجدون قطع اللحوم الفاخرة المقطعة بطريقة احترافية ومتبلة، ولكن ربما تجدون بجانبها عصيدة من دقيق الذرة أو حساء الفاصوليا السوداء. وبجانب هذا الطعام الفاخر، يطل مطعم Fogo de Chão على مناظر رائعة لوسط مدينة دبي. ويمكنكم أيضاً تناول لحم الـpicanha المتبل بالملح الصخري، والمقطع على هيئة شرائح، لتستمتعوا بطعمها أثناء مشاهدتكم لبرج خليفة. يستطيع هذا المطعم من دون شك أن يجمع بين ثقافة البرازيل والشرق الأوسط في مكان واحد.

وتهدف خبرة تناول الوجبة من ذلك أن تترك مساحة لكي تستمتع بتناول حصة اللحم الوفيرة التي يقدمها المطعم في أطباقه. وحسب التقاليد البرازيلية، سيتسلم كل ضيف أسطوانة فور جلوسه على مقعده، تحتوي على اللون الأخضر من ناحية، والأحمر من الناحية الأخرى. اللون الأخضر يعني «مزيد من اللحم من فضلك»، أما الأحمر فيعني «يكفي ذلك». ويكون هناك أكثر من نادل حول طاولتك، يحملون العديد من الخيارات، بداية من لحم الـTenderloin و sirloin المشوي أو لحم الخاصرة، إلى شرائح اللحم المقدد الملفوفة والمتبلة بالعسل. ولم ينس المطعم الأشخاص الذين يفضلون تناول مأكولات خفيفة، فأتاح لهم أطباق الدجاج والأسماك أيضاً.

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