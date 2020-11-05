الهوية الإعلامية للدولة حاضرة في مختلف الفعاليات والأنشطة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تلتزم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وقطاعات الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات العمل الخيري والإنساني بالدولة بتعزيز استخدام وحضور الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات وشعارها «لا شيء مستحيل»، في مختلف المبادرات والأنشطة والفعاليات المحلية والدولية. وتتوزع فعاليات ترسيخ الهوية الإعلامية للدولة ضمن ثلاثة مسارات رئيسة هي الجانب الاستراتيجي والحضور الإعلامي، والجانب الإنساني والمجتمعي، والجانب الاقتصادي والاستثماري.

شراكات نوعية

وأكدت مساعد المدير العام لمكتب الدبلوماسية العامة، عالية الحمادي، أن الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات وشعارها «لا شيء مستحيل» يعكسان المسيرة الملهمة لقيام دولة الإمارات وقيمها وإنجازاتها ورؤية الآباء المؤسسين والقيادة الرشيدة، وجهود مجتمع الإمارات بكل فعالياته الاقتصادية والاجتماعية وطاقاته البشرية في صناعة نموذج عالمي يحتذى في التصميم والإبداع والابتكار والتميز واستشراف المستقبل وصناعته، وتسخير تجربتها الناجحة في خدمة الشعوب والمجتمعات والدول.

وعلى المستوى الإنساني والاستراتيجي، حمل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات، كما تعاون مكتب الهوية الإعلامية مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي في تعزيز حضور الهوية الإعلامية في مختلف المحافل الدولية.

ويحمل متطوعو منصة «تكاتف» الوطنية التطوعية شعار الهوية الإعلامية على زيهم الرسمي، وشهد الحفل الختامي هذا العام لمبادرة «صنّاع الأمل» تعاوناً بين المبادرة ومكتب الهوية الإعلامية لرفع شعارها في الحفل الذي تابعه الملايين في العالم. وقام مكتب الهوية الإعلامية لدولة الإمارات برعاية البرنامج الإنساني «قلبي اطمأن».

وعلى المستوى الاستثماري والاقتصادي يتم وضع الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات على منتجات الشركة الوطنية الإماراتية «ستراتا للتصنيع»، كما تم عرض الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات على شاشات بورصة «ناسداك نيويورك» العالمية. وشارك ممثلو مكتب الهوية الإعلامية، وسلطة مركز دبي المالي العالمي، و«بورصة ناسداك دبي» في قرع جرس افتتاح «سوق ناسداك دبي».

وقامت شركات «مراس» و«ماجد الفطيم» و«إعمار» بعرض شعار الهوية الإعلامية لدولة الإمارات في مختلف منافذ التجزئة والمرافق الحيوية التابعة لها في مختلف أنحاء الدولة.

وعلى المستوى الاستراتيجي، تعاون مكتب الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات مع «إكسبو 2020» لرفع شعار الهوية الإعلامية المرئية للدولة في الحدث الدولي الذي يستضيف العام المقبل العالم في دولة الإمارات.

وقامت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بعرض إعلانات الهوية الإعلامية المرئية على عدد من الطرقات الرئيسة والحيوية بالإمارة لنقل رسالتها للسكان والزوار والسياح.

كما تواصل شركات الاتصالات العاملة بالدولة «اتصالات» و«دو» دعم مختلف الحملات المرتبطة بالهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات. ورفعت شرطة دبي شعار الهوية الإعلامية للدولة على مركباتها ولوحاتها الإعلانية وفي مبادراتها.

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