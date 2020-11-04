4000 عَلَم ترسم صورة لمحمد بن راشد وحمدان بن محمد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتح «براند دبي»، بالتعاون مع «بلدية دبي»، النسخة السابعة من فعالية «حديقة الأعلام» على شاطئ «كايت بيتش» في منطقة جميرا، وذلك تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للاحتفال بـ«يوم العَلم» في الثالث من نوفمبر ضمن التقليد السنوي الذي أقره سموه تقديراً لعلم الإمارات وما يرمز له من معانٍ وقيم وطنية.

وتشمل «حديقة الأعلام»، هذا العام 4000 علم تشكّل مجتمعة صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تقديراً لسموهما وتعبيراً عما يحمله شعب الإمارات وأهل دبي من حب وتقدير لشخصيهما الكريمين، ولما يقدمانه للوطن من عطاء لا ينقطع، وتأكيداً على مكانتهما كقدوة في العمل على رفعة الوطن وضمان رفاه أهله وسعادتهم.

وأعربت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي، عن بالغ اعتزازها بالمكانة التي تحتلها «حديقة الأعلام» لدى المجتمع المحلي، إذ تحولت هذه الفعالية على مدار السنوات الست الماضية إلى معلم مهم من معالم الاحتفال بمناسبة وطنية غالية على كل إماراتي وإماراتية وهي «يوم العلم»، موجهة الشكر لبلدية دبي لتعاونها الدائم وتوفيرها المساحة اللازمة لإقامة الفعالية في المنطقة التي تحتضنها كل عام في شاطئ «كايت بيتش».

وقالت: «حريصون على أن يكون للمكتب الإعلامي لحكومة دبي من خلال ذراعه الإبداعي (براند دبي) دور ملموس في الاحتفال بعلم دولتنا؛ هذه الراية التي يتنافس أبناء الإمارات في جعلها على الدوام عالية خفاقة بإنجازات تؤكد جدارة الإمارات بموقع الريادة، إذ باتت هذه الفعالية من المعالم السنوية التي تتمتع بها منطقة جميرا المرتبطة بتراث الإمارة وتاريخها، وكذلك بحاضرها وتطورها كمدينة عصرية ذات طابع عالمي».

وأضافت: «تتركز رسالة براند دبي على إبراز الجانب المُبدِع في قصة نجاح دبي، ودولة الإمارات عموماً، وحديقة الأعلام كانت إحدى الأفكار التي استلهمناها من ارتباط دبي بالجمال والإبداع، فكان التعبير عن هذه المناسبة الوطنية المهمة في سياق مبتكر يتجدد كل عام باستخدام الأعلام في تشكيل صور رموز وطنية رفيعة المقام كانت وراء رِفعة هذا العَلم وسبباً في ما وصلت إليه دولتنا من تقدّم واستقرار ورخاء وازدهار».

وأفادت مدير «براند دبي»، نهال بدري، بأن حديقة الأعلام تستقطب الجمهور سواء من المواطنين أو الزوار وكذلك من السائحين ومن مختلف الأعمار على مدار العام، لما ترمز له من قيمة وطنية كبيرة، بالإضافة إلى قيمتها الإبداعية لما تتفرد به من دقة التنفيذ.

وقالت مديرة قسم المشاريع الإبداعية في براند دبي، شيماء السويدي، إن تصميم الحديقة يتم تطويره في كل عام ليتناسب مع فكرة المشروع وهدفه الرامي إلى إبراز قيمة يوم العَلم من خلال الاحتفاء بالرموز الوطنية في الدولة.

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