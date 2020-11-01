«شاهِد VIP» في الولايات المتحدة وكندا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة MBC عن إطلاقها منصّة «شاهد VIP» للفيديو حسب الطلب عبر خدمة الاشتراكات، في الولايات المتحدة الأميركية وكندا.

وأشارت المجموعة إلى أنه اعتباراً من اليوم، ستوفر المنصّة باقة من الإنتاجات العربية الترفيهية، وتضعها في متناول الملايين من المتحدثين باللغة العربية في الولايات المتحدة الأميركية وكندا.

وقال الرئيس التنفيذي التجاري لـ«شاهد VIP» لويس دوران: «إن إطلاق منصّة (شاهد VIP) في أميركا الشمالية يأتي اليوم ليمنح المشتركين فرصة التمتع بإنتاجات عربية مميزة، ونخبة من الأفلام والمسلسلات والبرامج والعروض، ما سيجعلهم يشعرون بأنهم أقرب إلى وطنهم وأهلهم».

وأضاف: «النمو المضطرد الذي نشهده في أعداد المشتركين عالمياً - والآن في أميركا وكندا - يؤشر إلى النوعية العالية للمحتوى المتوافر عبر هذه المنصّة».

من جهته، قال مدير عام القنوات في المجموعة وعضو لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent، علي جابر: «تضع منصّة (شاهد VIP) في متناول المشاهدين الناطقين باللغة العربية في الولايات المتحدة وكندا محتوى غنياً يضم نخبة من أفضل البرامج الترفيهية والدراما التلفزيونية والأفلام، إلى جانب البث المباشر لباقة من قنوات المجموعة، كل ذلك تحت مظلة منصّة واحدة، ورهن بالوقت الذي يجده المشاهد مناسباً له»، معتبراً أنها «الطريقة المثلي لعشاق المحتوى العربي، كي يظلوا على تواصل مستمر مع أحدث الإنتاجات الترفيهية في المنطقة وأكثرها تنوّعاً وريادة». وأصبحت المنصّة متوافرة من دون فواصل إعلانية، عبر أي جهاز متوافق، بما في ذلك أجهزة التلفزيون الذكية، والمشغلات الرقمية للمنصّات المتعددة الوسائط، وتطبيقات iOS، وAndroid، إضافة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمول.

• ملايين من المتحدّثين باللغة العربية في أميركا الشمالية.

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