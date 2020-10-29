5 عدسات تروي حكايا إنسانية تفوز بمنحة تيموثي آلن في «إكسبوجر»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشف المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن أسماء الفائزين بمنحة تيموثي آلن للتصوير الفوتوغرافي، التي تستهدف المصورين المتخصصين في مجالي تصوير الرحلات والتصوير الوثائقي.

وأعلن المصور العالمي تيموثي آلن، خلال بث مباشر عبر منصة «فيس بوك» أسماء الفائزين، مسلطاً الضوء على المعايير التي جرى اختيار الفائزين بالاستناد إليها، إذ شهدت دورة المنحة لهذا العام مشاركة 1600 عمل من مختلف بلدان العالم.

وأكد آلن أن الفائزين بالمنحة تميزت مشاركتهم بتنوع الموضوعات، والاعتماد على الحكاية والقصة وراء الصور، مشيراً إلى أن تتويج الفائزين سيكون خلال انعقاد الدورة الخامسة من المهرجان التي ستقام في الفترة من 10-13 فبراير المقبل بمركز إكسبو الشارقة.

مشروعات

ضمت قائمة الفائزين كلاً من: التشيكي ميخال نوفوتني الفائز عن مشروعه «أوجه الإيمان»، الذي يستكشف تجليات الإيمان بديانات مختلفة حول العالم، والبريطاني كيران رايدلي عن تغطيته المصورة المكثفة للأزمة السياسية التي حملت عنوان «احتجاجات هونغ كونغ المطالبة بالديمقراطية.. ثورة عصرنا»، والتركية إف ديليك أويار عن مشروع «في مركز مكافحة وباء فيروس كورونا كوفيد-19» الذي يوثق عمل كوادر الخطوط الأمامية في قسم العناية الفائقة بأحد المستشفيات.

وأوصل مشروع «الحياة بين النفايات» الإيراني عطا رانبار زيدانلو للفوز بالجائزة، إذ استطاع من خلاله أن يتناول حياة الفقراء الذين يكسبون رزقهم من جمع النفايات، ونقلها بقدرة عالية على السرد البصري.

فيما جاء فوز الروسية ناتاليا غورشكوفا نظير مشروعها «قوة الإرادة»، الذي تناولت فيه حياة الأشخاص الذين يواجهون تحديات الإعاقة وقدرتهم على الإبداع وقهر الظروف.

مواهب استثنائية

قال المصور العالمي تيموثي آلن: «فخور لأنني أحظى بفرصة الاطلاع على العديد من الأعمال الإبداعية وتقييمها، والتي نقلتها عدسات مصورين من مختلف أنحاء العالم. لقد سلط اختيار هذا العام الضوء على مواهب استثنائية من بلدان عدة، إذ لمست أن الأصالة والشغف بالسرد القصصي البصري كانا السمات الرئيسة في أعمال الفائزين في هذه الدورة من المنحة».

وأضاف: «استطاعت إف ديليك أويار أن تروي لنا المعاناة التي ترافقت مع انتشار فيروس كورونا من خلال لقطتها لمركز مكافحة فيروس كورونا في تركيا. في المقابل استطاعت ناتاليا غورشكوفا أن تروي لنا حكاية المثابرة والإصرار التي تجلت في فريق كرة سلة الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة الروسي، فيما أظهرت أعمال عطا رانجبار زيدانلو قدرته على استخدام اللغة البصرية وشغفه الكبير بفن التصوير من خلال لقطاته المميزة، ما عزز لدي الفضول للتعرّف إلى جميع الفائزين بشكل شخصي في فبراير المقبل على أرض الشارقة».

10 أيام في الشارقة

سيحصل الفائزون بالمنحة على برنامج سفر وإقامة في الشارقة لمدة 10 أيام، يشمل حضور الدورة الخامسة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» 2021، إذ سيشاركون في ورشة عمل مكثفة مع المصور العالمي تيموثي آلن، ويحظون بفرص عدة منها مناقشة أعمالهم، ومراجعة مشاريعهم في مجال التصوير، وتلقي التدريب الفردي، والتدريب على تقنيات «تصوير المواقع».

فضلاً عن فرصة عرض أعمالهم على الجمهور طوال أربعة أيام في القاعة الرئيسة للمهرجان الذي يعد الحدث الأول والأكبر من نوعه في مجال التصوير الفوتوغرافي بالمنطقة.

مستوى إبداعي

أكد المصور العالمي تيموثي آلن أن المنحة تواصل نموها في كل عام، وهذا ما يعكسه المستوى الإبداعي الذي وصلت إليه، مشيراً إلى أن الجائزة تهدف إلى دعم وتكريم المصورين الواعدين والمبدعين الذين يستحقون عرض أعمالهم على شريحة أوسع من الجمهور، بالإضافة إلى الاستفادة من الفرص التي توفرها لهم، والتي تتيح أمامهم الفرصة للقاء كبار المصورين العالميين، ومناقشة أعمالهم الفوتوغرافية من قبل نخبة من ألمع مديري ومحرري التصوير الفوتوغرافي، إلى جانب حضور الجلسات والندوات والورش المختلفة.

1600

مشارك من مختلف دول العالم تقدموا للمشاركة في المنحة.

تيموثي آلن:

«الأصالة والشغف بالسرد القصصي البصري كانا السمات الرئيسة في أعمال الفائزين».

تتويج الفائزين خلال الدورة الخامسة من المهرجان في فبراير المقبل بمركز إكسبو الشارقة.

«قوة الإرادة» يتناول حياة الأشخاص الذين يواجهون تحديات الإعاقة وقدرتهم على الإبداع وقهر الظروف.

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