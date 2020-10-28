هناك أشخاص لايصابون ب"كرورنا" والعلم عاجز عن التفسير

أعلن مديرمعهد باستور لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة،أريج توتوليان، أن هناك مجموعة من البشر لا يصابون بمرض "كوفيد-19" حتى مع تكرار اتصالهم بالمصابين. وأضاف مدير المعهد العلمي الفرنسي الشهير" لا يمكن تفسير الأمر ومازلنا غير قادرين على صياغة وتحديد المؤشرات البيولوجية التي توفر هذه المقاومة". ونقلت "روسيا اليوم" عن توتوليان قوله "حقيقة وجود مجموعة معينة من الناس، لا يصابون بالمرض على الرغم من تكرار اتصالهم بالمصابين الذين يحملون العدوى، هو أمر حقيقي واقع".

يذكر أنه سبق أن أعلن، عن وجود أشخاص يحملون طفرات جينية معينة لا يصابون بـ "كوفيد -19"، في حين ورثة إنسان نياندرتال يصابون بالشكل الحاد منه.

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