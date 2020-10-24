«لديكِ القوة».. تنشر التوعية بسرطان الثدي

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

شاركت جمارك دبي، ممثلة في اللجنة النسائية، في أكتوبر الوردي (شهر التوعية بسرطان الثدي)، بحملة توعية تحت شعار: «لديكِ القوة»، وشملت عدداً من الفعاليات، خلال الشهر الجاري.

وقدمت الدائرة ثلاث محاضرات عبر تقنية الاتصال المرئي، تناولت موضوعات مختلفة تهتم بالتوعية بسرطان الثدي، لتثقيف موظفات الدائرة، والإسهام في دعم النظام الصحي لتحقيق رؤية الإمارات 2021.

واستقطبت المحاضرات، التي نفذت خلال الأسبوعين الماضيين، نحو 300 موظفة، إذ نظمت محاضرة عن متعافية من السرطان، تسرد تجربتها الواقعية، وكيف واجهت المرض وتغلبت عليه، قدمتها عائشة بن حويرب المهيري.

بينما سلطت المحاضرة الثانية، التي قدمتها أخصائية الجراحة العامة بمستشفى دبي، الدكتورة موزة هاشم البدواوي، الضوء على أعراض مرض سرطان الثدي، وأسبابه وكيفية الوقاية منه، مع التطرق إلى طرق العلاج المختلفة.

فيما جاءت المحاضرة الثالثة حول التغذية الصحية السليمة، بمشاركة استشارية ورئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى دبي، الدكتورة إسعاف حسن بارحمة، وتناولت كيفية إجراء الفحوص الدورية.

من جهتها، قالت رئيسة اللجنة النسائية في جمارك دبي، مريم خليفة الشامسي، إن «الفعاليات التوعوية والتثقيفية، التي نفذتها الدائرة، خلال شهر أكتوبر، لدعم حملة سرطان الثدي، تأتي ضمن التزام الدائرة بواجبها المجتمعي»، مشيرةً إلى أن اللجنة اعتمدت أن تكون الحملة إلكترونية، التزاماً بالإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا، إذ اختير شعار الحملة: «لديكِ القوة»، للتعبير عن قوة المرأة وصلابتها في مواجهة هذا المرض. وأضافت الشامسي: «صاحب المحاضرات، التي تضمنتها الحملة، تقديم فحوص مجانية بـ(الماموغرام) للموظفات، للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالإضافة إلى هدايا رمزية، وزعت على موظفات الدائرة، شملت كمامات باللون الوردي، وشعار الحملة».

كما أطلقت الدائرة وسم DubaiCustomsAwareness ، على حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي: (إنستغرام – تويتر – فيس بوك – لينكد إن)، لدعم الحملة بكل القنوات، وشهد الوسم تفاعلاً كبيراً.

يشار إلى أن حملة التوعية بمرض سرطان الثدي، من أبرز حملات التوعية في شهر أكتوبر، إذ تنظم معظم دول العالم فعاليات توعوية خاصة بها، بهدف نشر التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، الذي يزيد احتمالات العلاج الناجح.

- مريم الشامسي:



اختير شعار الحملة، للتعبير عن قوة المرأة، وصلابتها، في مواجهة المرض.

- متعافية من السرطان سردت تجربتها، وكيف تغلبت على المرض.

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