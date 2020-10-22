فيديو..القرية العالمية تطلق أغنيتها الخاصة

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن إطلاق أغنيتها الخاصة التي تم إنتاجها بالتعاون مع مجموعة من ألمع المواهب المحلية والعالمية، لتكون الأغنية الرسمية الخاصة بالوجهة الترفيهية على مدى مواسمها المقبلة.

تحتفي أغنية «حلوة الحياة Together»، التي تقدّم باللغتين العربية والإنجليزية، بقيم القرية العالمية ورسالتها في جمع الثقافات، وما لذلك من أثر في تحقيق للنجاحات وتخطي لجميع التحديات. ولطالما اعتبرت القرية العالمية أيقونة في توحيد ثقافات العالم وتقديمها بمنظورترفيهي فريد للملايين من الضيوف على مدى مواسمها. تظهر هذه الرسائل جليّاً في الأغنية من خلال كلماتها المميزة وألحانها المتعددة الثقافات التي جمعت الطابع الخليجي واللاتيني، وحتى أنغام بوليوود وإيقاعات مسويقى «التيكنو» العصرية، ممتزجة جميعها بتناغم رائع يعكس الروح الإماراتية المميزة.

تجمع الأغنية كل من النجمة أحلام، التي أطلقت خلال مسيرتها الفنية 13 ألبوماً غنائياً، والنجم العالمي ريدوان، الحائز على ثلاثة جوائز جرامي العالمية للموسيقى، تم تأليف كلمات الأغنية باللغة العربية من قبل الشاعر الإماراتي أنور المشيري، بينما قام ريدوان بتأليف كلمات الأغنية باللغة الإنجليزية. أما ألحان الأغنية فتم تنفيذها من قبل النجم الإماراتي فايز السعيد، وتنفيذ الأغنية وتوزيعها من قبل حسام كامل.

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