«نتفليكس».. الأرباح أقل من التوقّعات

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

تراجع سعر سهم شركة خدمات الترفيه وبث الأفلام عبر الإنترنت الأميركية «نتفليكس»، أول من أمس، في أعقاب إعلانها تحقيق أرباح ونمو في الاشتراكات أقل من التوقعات. وذكرت الشركة أن أرباحها خلال الربع الثالث بلغت 1.74 دولار لكل سهم، في حين كان المحللون يتوقعون تحقيق أرباح تبلغ 2.13 دولار لكل سهم.

وفي الوقت نفسه ضمت الشركة 2.2 مليون مشترك جديد في خدماتها مدفوعة الأجر، في حين كان المحللون يتوقعون انضمام 3.3 ملايين مشترك.

وتعد هذه الأنباء ضربة لشركة نتفليكس التي شهدت ازدهاراً قوياً لنشاطها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

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