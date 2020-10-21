الهند..فحص سريع وبخس السعر لكشف "كورونا"

المصدر: نيودلهي-أ ف ب

سيتوافر قريبا في الهند اختبار سريع وموثوق به وبسعر بخس لكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤلف من شريط رفيع مصنوع من الورق التفاعلي، بعدما طوره علماء في هذا البلد للمساعدة على لجم انتشار الجائحة.

واطلق على الفحص اسم "فيلودا" تيمنا بشخصية تحر يحظى بشعبية كبيرة ألفها السينمائي الهندي الشهير ساتياجيت راي (1921-1992).

ويستخدم اختبار كوفيد-19 هذ تقنية "المقصات الجزيئية" المعروف باسم "كريسبر كاس9" التي طورتها عالمتا الجينات الفرنسية إيمانويل شاربانتييه والأميركية جنيفر دودنا. وقد كوفئت العالمتان بجائزة نوبل للكيمياء هذه السنة على أعمالهما في هذا المجال.

ولإجراء هذا الفحص، تؤخذ عينات من الانف. وهو يشبه إلى حد كبير فحوص الحمل التي تجرى في المنزل، مع شريط ورقي يظهر عليه خطان ملونان في حال كانت النتيجة إيجابية. ويوفر هذا الفحص النتيجة في غضون ساعة واحدة.

وأوضح أحد مطوري الفحص سوفيك مايتي"لا يتطلب هذا الفحص أي تجهيزات متطورة أو موظفين يمتلكون مؤهلات عالية". وتابع مايتي قائلا "تفتقر الكثير من مناطق الهند النائية إلى مختبرات متطورة" مضيفا أن الفحص "سيوزع بسهولة أكبر وسيصل إلى عدد أكبر من السكان".

ويأمل العلماء القيمون على هذا الفحص أن يسمح الاختبار السريع هذا بالمساعدة على رصد الفيروس في أكثر مناطق البلاد فقرا. ويبلع إجمالي عدد سكان الهند 1,3 مليار نسمة.

ولم ترشح أي معلومات حول سعره إلا أن وسائل الإعلام المحلية أشارت إلى أنه يكلف تقريبا 500 روبية (5,8 يوروهات). في المقابل قد تصل كلفة فحص "بي سي آر" إلى 2400 روبية في مختبر خاص في نيودلهي.

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