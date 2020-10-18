«يظن نفسه ملكاً».. توقيف رجل دخل حرم قصر فرساي

المصدر: فرساي - أ.ف.ب

أوقفت الشرطة الفرنسية مساء أمس السبت رجلاً «يظن نفسه ملكاً» بعدما دخل عنوةً قصر فرساي بالقرب من باريس.

وأوضح مصدر في الشرطة أن الرجل البالغ 31 عاماً وصل بسيارة أجرة، ودخل حرم القصر. وأضاف أن سائق السيارة نبّه الشرطة إلى الأمر.. ووصف الرجل بأنه «يضع رداء ويظن نفسه ملكاً».

ولاحظ رجال الشرطة لدى وصولهم إلى المكان أن ثمة باباً زجاجياً مكسوراً، قبل أن يعثروا على الرجل ويوقفوه.

وأكدت النيابة العامة في فرساي أن رجلاً تسلّق حائط حرم القصر ثم دخله عنوةً، من دون أن تعطي أي تفاصيل إضافية.

وأوضحت الناطقة باسم قصر فرساي لوكالة فرانس برس أن لا أضرار مادية في أثاث القصر أو في مجموعاته.

وأضافت أن «الرجل أتى من باريس إلى فرساي وقال لسائق سيارة الأجرة إنه يعتزم دخول القصر». وذكرت أن الرجل «أوقف بعدما كسر زجاج باب يتيح دخول المعرض السفلي».

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