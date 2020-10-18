صقلية.. مدينة خضراء قريباً

المصدر: روما - أ.ف.ب

تعتزم جزيرة صقلية، رغم تأخرها في فرز النفايات، أن تصبح أول منطقة إيطالية خالية من البلاستيك، إذ أقرّ مجلسها التشريعي بالإجماع قبل أيام مشروع قانون في هذا الصدد.

وكتبت رئيسة لجنة البيئة في المجلس على «فيس بوك»: «إن القانون الذي أقرّ في 13 أكتوبر الجاري يجعل صقلية أول منطقة في إيطاليا تتبنى قانوناً يحدّ من الاستخدام غير الأخلاقي للبلاستيك ويتصدى له، من خلال تحفيز وتشجيع وتعزيز ريادة الأعمال المبتكرة والخضراء».

وأوضحت أن «القانون يهدف إلى الحدّ من استخدام المواد البلاستيكية الأحادية الاستخدام غير القابلة للتحلل».

ويُلزم القانون الإدارات العامة استبدال 40% من مشترياتها البلاستيكية بمنتجات بلاستيكية معاد تدويرها أو قابلة للتحلل.

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