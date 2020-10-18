طاهٍ نرويجي يفوز بجائزة «بوكوس» الذهبية

المصدر: تالين - أ.ف.ب

فاز الطاهي النرويجي، الشيف كريستيان أندريه بيترسن، أول من أمس، بجائزة «بوكوس دور أوروبا»، وهي المرة الثانية توالياً التي ينال الجائزة الذهبية في هذه المسابقة المخصصة لاختيار أفضل الطباخين.

وحصل طاهيان من الدنمارك والسويد على المركزين الثاني والثالث في المسابقة الأوروبية، التي غالباً ما تهيمن عليها الدول الإسكندنافية.

وأقيم الحدث هذه السنة في إستونيا للمرة الأولى، بعد أن تأخر موعده بسبب جائحة «كوفيد-19».

وتُعدّ مسابقة «بوكوس دور أوروبا» من أحداث الطهو الدولية القليلة التي صمدت هذه السنة رغم الأزمة الصحية، لكنّها أقيمت وسط إجراءات صارمة لتأمين السلامة الصحية. وأعطي الطهاة المتنافسون خمس ساعات و35 دقيقة بالضبط لإعداد أطباقهم باستخدام سمك السلور الإستوني وطائر السمان.

وسيشارك 10 من الطهاة الـ16 الذين تأهلوا إلى نهائيات المسابقة الأوروبية في نهائيات مسابقة «بوكوس دور» العالمية، التي تعدّ بمثابة «كأس العالم» لفن الطهو، ومن المقرر أن تقام في مدينة ليون الفرنسية في مايو ويونيو 2021.

يشار إلى أن ليون هي مسقط رأس الشيف الفرنسي بول بوكوس، الذي أطلق المسابقة في عام 1987.

وفاز كريستيان أندريه بيترسن بالنسخة الأوروبية من هذه المسابقة في آخر مرة أقيمت فيها عام 2018. أما جائزة «بوكوس دور» العالمية عام 2019 فنالها الدنماركي كينيث توفت هانسن.

• المسابقة من أحداث الطهو القليلة التي صمدت هذا العام.

• 10 من المتأهلين سيشاركون بـ«كأس العالم» للطهو.

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