«ديزني» تسعى إلى تعزيز دور خدمة البث

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

أعلنت مجموعة «ديزني» إعادة تنظيم العمل في مجال الإعلام والترفيه لتعزيز دور خدمتها للبث التدفقي التي ازداد الطلب عليها كثيراً خلال جائحة كورونا.

وسيترأس وحدة الإعلام والترفيه في المجموعة العملاقة كريم دانيال الذي سيدير عمليات خدمات البث التدفقي، ويشرف على إنتاج المضامين؛ بما يشمل الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية والبرامج الرياضية.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، بوب تشابيك، في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» بُعيد الإعلان عن الخطة: «ما نريده هو تقديم مستوى من الموضوعية، وجعل ذلك قراراً يصب حقاً في مصلحة الشركة عموماً والمساهمين فيها».

وأشار إلى أن الجائحة سرّعت اتخاذ هذه الخطوة، بعدما تسببت بإغلاق قاعات السينما وأدت إلى ازدياد كبير في الاشتراكات بخدمة «ديزني+» وغيرها من خدمات البث.

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