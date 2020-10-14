إطلالات خريفية مليئة بالألوان تجذب أجيال المستقبل

المصدر: دبي - د.ب.أ

تشتمل مجموعة الخريف على أزياء مليئة بالألوان ومُصممة لارتدائها بطبقات، وعلى نحو يجذب اهتمام الفتيان والفتيات، الذين بدأوا يفكرون في اختيار الألبسة المناسبة لشخصياتهم.

وتتميز المجموعة الجديدة من أزياء «ماكس فاشن» للأطفال بالألوان الخريفية الكلاسيكية، ما يمنح تجربة ممتعة لناحية اللعب، وتنويع الملابس المخصصة لهذا الموسم.

واختيار أزياء الخريف مع سروال الجري متعدد الاستخدامات يمنح أطفالك الشعور بالراحة مع إطلالة متميزة. ويمكن توليف ملابس بألوان متباينة، من خلال إقران قميص من القماش السميك مع سروال رياضي بألوان متباينة.

من لا يحب الدنيم؟ ربما تكون إحدى قطع الملابس القليلة، التي يمكن ارتداؤها على مدار السنة. كلاهما عملي وأنيق، ستحافظ سترة الدنيم فوق الفستان على دفء فتاتك الصغيرة، كما يمكنها خلعها في حال ارتفاع الحرارة. ويتطوّر اللون الأحمر بعيداً عن النغمات الكلاسيكية نحو درجات أكثر إثارة للاهتمام، مع تلميحات من اللون الوردي والأزرق، بينما يعزّز البرتقالي والأصفر حماس الأطفال ويضيف النيون مزيداً من الحيوية.

ويظل الخريف هو الوقت الوحيد من العام الذي يمكن فيه ارتداء لونين فاقعين معاً، لذا يمكن اختيار القمصان المطبوعة ذات الألوان الزاهية للأولاد، والفساتين الزهرية للفتيات لهذا الطقس. والأحمر الفاتح والأزرق والمارون والأصفر والخردل والأخضر والبني هي أفضل الألوان لفصل الخريف.

وتعدّ البدلة الرياضية ذات اللون الوردي الفاتح للفتيات بديلاً للسترات الضخمة، التي لا تسمح للأطفال بالجري والقفز والتحرك.

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