فيديو.. هذا الفتى أصغر عالم نووي في العالم

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

استطاع الطفل الأمريكي جاكسون أوسوالت أن يحقق لنفسه لقباً مهماً في عالم الأبحاث النووية، إذ أصبح أصغر من بنى مفاعلاً نووياً فعالاً في العالم، ما أدخله "موسوعة غينيس" للأرقام القياسية لسنة 2021 من أوسع أبوابها.

وبحسب موقع الموسوعة من معلومات عن الطفل الأميركي، فإنه استطاع قبل ساعات قليلة من ذكرى ميلاده الثالث عشر، القيام بدمج ذرتين من الديوتيريوم باستخدام مفاعل نووي كان قد صنعه بنفسه. وقام بكل هذا بغرفته الخاصة في منزل الأسرة بمدينة ممفيس في ولاية تينيسي جنوب الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح جاكسون أن المدة التي استغرقها المشروع ككل، تناهزعامين تقريباً، وأنه واجه مشاكل متعددة لكنه أبى الاستسلام. وبحث عن المعلومات عبر الإنترنت، وأخذ الوقت الكافي لتحقيق هدف كان يبدو له فيما مضى بعيد المنال، مضيفاً بالقول: "لقد أحرزت الكثير من التقدم، وأعتبر الآن أنني خلصت إلى نتائج مثيرة للاهتمام"، حسب تصريحاته لمجلة "إل فري".

ونقل موقع " دوتشي فيلا" الألماني عن والدة جاكسون إنها كانت فخورة بما يحاول ابنها القيام به وشجعته على ممارسة شغفه، وواكبت عمله بالقيام ببعض الأبحاث على محرك غوغل للبحث خلال كل مرحلة. وهو أقل ما يمكن القيام به بالنظر لكون الذرات النووية تتفاعل تحت سقف منزلها، موضحة أن مساندتها نابعة عن أن جاكسون كان يشرح لها دائماً أفكاره وما يحاول الوصول إليه، دون إخفاء شيء عنها.

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