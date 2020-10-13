«كروس أوف».. «جنرال موتورز» تدخل عالم السيارات الكهربائية

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

كشفت «جنرال موتورز»، الشركة الأميركية لصناعة السيارات، عن سيارة «كروس أوف» كهربائية يرتكز تصميمها إلى سلسلة السيارات الشهيرة «بويك إلكترا» وتبلغ استطاعة السيارة الجديدة 435 كيلوواط، فتصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.3 ثوان فقط.

ونقل موقع «إنتريستينغ إنجينيرينغ» عن نائب الرئيس التنفيذي لشركة سايك جنرال موتورز المصنعة لسيارات شيفروليه وبويك وكاديلاك سام باسيل، قوله «تلبي التقنية المتقدمة للسيارة الجديدة، وتصميمها المميز ما يطمح إليه العملاء، تماماً كما فعلت جميع طرز بويك السابقة».

وأوضحت «جنرال موتورز» أن السيارة تعمل ببطارية ألتيوم، تمكنها من السفر بمدى يصل إلى 660 كيلومتراً بعد شحنها بالكامل.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم التسويق والمبيعات في شركة سايك جنرال موتورز مولي بيك، إن «بويك أثبتت ريادتها لقطاع السيارات الكهربائية، وسيارة إلكترا الجديدة تجمع بين التصميم الجميل وتقنية الاتصال الذكي في عصر الانبعاثات الصفرية الجديد». تمتاز السيارة بأسطح منحوتة من الأمام وعلى الجانبين وفي عجلاتها ومصابيحها الأمامية.

السيارة مزودة بأبواب تفتح كأجنحة الفراشة بعد تعرفها إلى وجه مالكها، وهي مرفقة بلوح تزلج مخفي مدمج مع مصباح التوقف أسفل المصد الخلفي لتوسيع خيارات التنقل الشخصية للمستخدم.

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