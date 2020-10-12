عدو المرأة..هكذا تتخلصين من قشور البشرة

المصدر: دارمشتات -د ب أ

تعد قشور البشرة بمثابة عدو المرأة؛ حيث إنها تفسد جمال بشرتها وتجعلها تبدو متقدمة في العمر.

وأوضحت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية أنه يمكن للمرأة التخلص من قشور البشرة من خلال استخدام مستحضر تقشير مناسب؛ حيث إنه يعمل على إزالة قشور البشرة الميتة ويمنح البشرة مظهرا مشرقا.

ولهذا الغرض ينبغي استخدام مستحضرات التقشير المحتوية على إنزيمات؛ حيث إنها تعمل على إزالة القشور بدون احتكاك، بينما ينبغي الابتعاد عن مستحضرات التقشير الميكانيكية، التي تتسبب في تهيج البشرة.

كما أكدت البوابة على أهمية العناية السليمة بالبشرة؛ حيث ينبغي تنظيفها بشكل صحيح بواسطة فرشاة وجه لإزالة المكياج برفق، ثم استخدام حليب تنظيف لطيف يخلو من الكحول؛ نظرا لأن الكحول يتسبب في تهيج البشرة الجافة بشكل إضافي.

وبعد ذلك يتم ترطيب البشرة الجافة بواسطة كريم عناية يحتوي على حمض الهيالورونيك. وفي حالة البشرة الجافة للغاية يمكن استعمال كريم عناية يحتوي على اليوريا أو الألو فيرا.

كما يمكن تدليل البشرة بواسطة زيوت العناية مثل زيت اللوز أو زيت الجوجوبا أو زيت الأرجان؛ حيث تمتاز هذه الزيوت بأنها غنية بالأحماض الدهنية أوميجا، ومن ثم تعمل على ترطيب البشرة وتمنحها ملمسا مخمليا.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي الابتعاد عن الزيوت العطرية؛ نظرا لأنها تتسبب في تهيج البشرة بشكل إضافي.

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