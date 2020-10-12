أفغانستان تجيز للشرطة قتل المجرمين في الشوارع

المصدر: كابول-أ ف ب

سمحت السلطات الأفغانية للمرة الأولى للشرطة بإطلاق النار بقصد القتل على المجرمين المسلحين في شوارع كابول، فيما تتصاعد عمليات الخطف والقتل في العاصمة.

وأعلن وزير الداخلية مسعود عندرابي أنه "ينبغي ألا يجوب المجرمون شوارع كابول بحرية، يجب ضربهم وقتلهم"

وتواجه الشرطة الأفغانية تصاعداً في مستوى الجرائم العنيفة، في وقت تحاول منع هجمات طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية مع انسحاب القوات الأميركية من البلاد.

وقال شافي وهو تاجر من العاصمة "ارتفعت الجريمة فعلاً في كابول مؤخراً. كان حينا آمناً، لكن الآن، كل يوم تقريباً وكل ليلة، يقوم أشخاص بالسرقة والقتل والخطف".

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