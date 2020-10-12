معالم دبي تزيد المتعة في «فيفا 21»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، شراكة مع «إلكترونيك آرتس»، إحدى أكبر شركات ألعاب الفيديو في العالم، بهدف إبراز معالم دبي في لعبة الفيديو «إي أيه سبورتس فيفا 21» نسخة VOLTA FOOTBALL، التي تتضمن خصائص جديدة ومميزة لتزيد من متعة وحماسة اللاعبين، إذ ستظهر معالم مميزة لدبي، مثل برج خليفة، وبرج العرب، خلال اللعبة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «تتماشى الشراكة بين (دبي للسياحة) والشركة العالمية الرائدة في مجال الترفيه الرقمي التفاعلي، مع استراتيجيتنا التسويقية للعمل مع شركائنا، والاستفادة من أحدث التقنيات والمنصات للترويج لدبي كوجهة مفضلة للزيارة بطريقة مبتكرة».

وأضاف «يعد إدراج دبي كموقع عالمي في (فيفا 21) فرصة غير مسبوقة لإعطاء عشّاق هذه اللعبة في أسواقنا الدولية نبذة عن المعالم والعروض المتنوعة التي تقدمها دبي، وكذلك الوصول إلى جمهور أوسع في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام، خصوصاً خلال هذه الفترة الصعبة التي تتطلب منا الالتزام بالتباعد الجسدي، وفي الوقت نفسه المحافظة على التواصل مع العائلات والأقارب والأصدقاء».

وأطلقت «إي أيه سبورتس فيفا 21» في جميع أنحاء العالم في التاسع من أكتوبر الجاري، وتعمل على أجهزة PlayStation® 4 و Xbox One، وكذلك الحاسوب الشخصي من خلال Origin™ and Steam.

- الخطوة تتيح الوصول إلى جمهور أوسع وتعريفه بالعروض المتنوعة.

- اللعبة أطلقت في جميع أنحاء العالم في التاسع من الشهر الجاري.

- عصام كاظم:

«(دبي للسياحة) تسعى إلى الاستفادة من أحدث التقنيات والمنصات للترويج للإمارة كوجهة مفضلة للزيارة بطريقة مبتكرة».

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