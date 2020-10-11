صاحبة «أطول ساقين» لامرأة في العالم.. مراهقة في الـ 17

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

أصبحت مراهقة أميركية في الـ17 من العمر صاحبة أطول ساقي امرأة في العالم، بشهادة موسوعة غينس للأرقام القياسية.

ودخلت ماسي كورين (التي يتجاوز طولها الكلي المترين بقليل) الموسوعة بعد أن بلغ طول ساقها اليسرى 134.62 سم، بينما كانت ساقها اليمنى أقصر قليلاً (134.3 سم تقريباً).

وحطمت الفتاة - التي يبلغ طول ساقيها 60% من طولها الإجمالي - رقمين في «غينيس»: أطول ساقين بالنسبة لامرأة، وأطول ساقين بين المراهقين.

وقالت ماسي: «أتمنى من النساء الطويلات القامة أن يعتبرن ذلك ميزة.. لا ينبغي أن تخجلي من طولك.. ويجب أن تتقبليه بسرور».

وكانت الفتاة قد ذكرت في تصريحات سابقة أن «امتلاك ساقين طويلتين له سلبياته بالتأكيد، إذ يرتطم رأسك بالأبواب حين تمر عبرها، وعند ركوب السيارات، وتجد صعوبة في العثور على الملابس المناسبة».

يشار إلى أن جميع أفراد عائلة كورين طوال القامة نسبياً، ولكن لم يصل أي منهم إلى و طول الفتاة. ونتيجة لذلك، قررت الفتاة التقدم بطلب لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأطول سيقان في العالم لامرأة.

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