صناعة المباني الجاهزة في ألمانيا تستفيد من «كورونا»

المصدر: كولونيا ■د.ب.أ

سجّل الطلب على المنازل الجاهزة في ألمانيا ارتفاعاً رغم أزمة «كورونا» الراهنة.

وقال رئيس الرابطة الاتحادية لشركات بناء المنازل الجاهزة في ألمانيا، هانز فولكر نولر، أول من أمس، إن «(كورونا) عززت بشكل ملحوظ من الرغبة في امتلاك منزل خاص».

وأضاف نولر أن تقدير قيمة امتلاك منزل خاص ارتفع على نحو ملحوظ هذا العام، «واستفادت صناعة المباني الجاهزة من هذا».

وارتفع إجمالي عائدات القطاع، وفقاً لتوقعات الرابطة، بنحو 5% ليتجاوز 3.2 مليارات يورو. ووصل عدد المنازل المخصصة لسكن عائلة أو عائلتين، التي حصلت على تصاريح خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى نحو 61 ألف منزل، منها أكثر من 13 ألفاً أقيمت بطريقة المنازل الجاهزة.

وارتفع إجمالي عدد التصاريح للمنازل الجديدة بوجه عام بنسبة 2.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 9.6% للمنازل الجاهزة.

وأضاف نولر أن الرابطة تتوقع لعام 2020 أن تصل الحصة السوقية لقطاع المنازل الجاهزة إلى نحو 22%، مشيراً إلى أن هذا يعني أن القطاع سيتجاوز وبشكل ملحوظ نسبة الـ20.8% التي حققها في العام الماضي، وكانت النسبة الأعلى في تاريخه.

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