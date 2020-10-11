4 جلسات تستعرض تجارب ملهمة في «الفن يجمعنا»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تستضيف فعالية «الفن يجمعنا»، التي تنظمها مؤسسة (فن) المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، نخبة من المتخصصين في صناعة السينما، والرسامين، والمصورين، والشعراء، ليشاركوا الجمهور تجاربهم الفنية والثقافية الملهمة، عبر أربع جلسات «عن بُعد».

ويُشارك في الجلسة الأولى التي ستقدمها هند القرقاوق تحت عنوان «سر الإلهام»، كل من الفنانة الرقمية عائشة سيف الحمراني، والفنان والرسام الإماراتي علي كشواني، والفنان سعيد العمادي، والفنانة متعددة المواهب ميثاء حمدان، مؤسس ومصممة أزياء ديسينسيا للملابس.

وسيتطرق الفنانون الضيوف خلال الجلسة (في 13 الجاري) إلى أبرز الشخصيات التي ألهمتهم، وأثرت في حياتهم الشخصية والفنية، بالإضافة إلى مدى أهمية وجود أشخاص ملهمين في حياة الأفراد سواء في المحيط الأسري، أو المجتمعي، أو الدولي، يكونون قدوة تضيف للناس، وتثري شغفهم نحو ممارسة وتطوير مواهبهم.

أما الجلسة الثانية فتنطلق (14 الجاري)، فتأتي تحت عنوان «تجسيد الشخصيات السينمائية»، ويشارك فيها إلى جانب المحاورة علياء المنصوري، كل من الممثلة والمنتجة الإماراتية سميرة أحمد، والفنان أحمد إيراج، والفنان خالد أمين.

وسيسلط ضيوف الجلسة الضوء على أدوات صناعة السينما، التي يُعد الممثل محركها الرئيس، إذ سيتناول كل فنان تجربته في عوالم التمثيل التلفزيوني والمسرحي والسينمائي، وكتابة السيناريو، كما سيتطرق المشاركون إلى قدرة الفنان على تقمص الشخصيات والأدوار بحرفية ومهارة، رغم اختلافها من فيلم أو مسلسل إلى آخر.

بينما تستعرض الجلسة الثالثة (15 الجاري) وهي بعنوان «تحديات المصورين»، أبرز الصعوبات التي يواجهها المصورون، خلال محاولتهم لالتقاط الصور سواء صور الطبيعة، أو الصور الصحافية أو تصوير الأماكن. كما تركز الجلسة على أهمية عوالم الكاميرا وفاعليتها في صناعة الفارق وخدمة القضايا المجتمعية والإنسانية النبيلة. وتستضيف الجلسة التي يديرها الإعلامي ومقدم البرامج ياسر بن محمد، كلاً من الفنانة الإماراتية أحلام الأحمد المتخصصة في الترميز الإنساني، والتصوير المفاهيمي، والمصورة منى التميمي، التي انضمت إلى فريق عدسة الإمارات، وشاركت في عدد من ورش العمل والرحلات التصويرية، بالإضافة إلى المصورة الإماراتية علا اللوز التي حصدت عدداً من الجوائز منها الميدالية الذهبية من الجمعية الأميركية للتصوير الفوتوغرافي. وتختتم فعالية «الفن يجمعنا» بجلسة تديرها الإعلامية سالي موسى، مقدمة البرامج في إذاعة «بلس 95»، تحت عنوان «تأثير فيروس كورونا المستجد على صناعة السينما»، وستعرض أهم التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا» على عوالم وصناعة السينما، وكيف أثرت في هذه الصناعة من حيث المحتوى والمضمون وعدد الأفلام المصورة، مقارنة بزمن ما قبل «كورونا»، بالإضافة إلى تسليط الضوء على كيفية تحويل الجائحة إلى فرص سينمائية إبداعية.

وتستضيف الجلسة التي ستقدم باللغة الإنجليزية في 16 الجاري، كلاً من الشاعر السعودي أحمد الملا، مؤسس ومدير مهرجان الفيلم السعودي، وجوليو فيتا، المؤسس المشارك لمهرجانLa Guarimba السينمائي في إيطاليا، والرئيس التنفيذي لسينما نوفو ديبي كريستيانسن.

حراك فني

تأتي جلسات «الفن يجمعنا» التي تنظم عبر تطبيق زووم، في إطار مواصلة تعزيز الحراك الثقافي والفني بإمارة الشارقة، ويمكن للراغبين في الاطلاع على التجارب الملهمة للضيوف، واكتساب المهارة في شتى مجالات الفن، والسينما، والتصوير، المشاركة عبر الموقع الإلكتروني التابع لمؤسسة «فن»: funn.ae .

الفنانة والمنتجة

الإماراتية سميرة أحمد تشارك في جلسة «تجسيد الشخصيات السينمائية».

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