أردني يزعم اختراعه علاجاً لكورونا ويطلب مليوني دينار.. والأمن يوقفه

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

أوقف الأمن الأردني، اليوم السبت، مواطناً، يدّعى أن اخترع علاجاً لفيروس كورونا المستجد، وطلب - في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل - بمليوني دينار، ثمناً للدواء المزعوم، من أجل توزيعه على المستشفيات.

وقال صاحب الفيديو الذي أثار جدلاً، والذي يقيم في إربد، منطقة البارحة، إنه بعد توزيع العلاج بنصف ساعة ستخلو مستشفيات الأردن من مرضى كورونا، وسيتعافى الاقتصاد، كما أوردت تقارير إعلامية أردنية اليوم السبت.

يشار إلى أن الأردن عاد لفرض إجراءات العزل العام على مستوى المملكة، من أمس، لمدة 48 ساعة، وذلك للمرة الأولى منذ شهور، وسط قلق مسؤولي الصحة من أن يؤدي التزايد الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى مزيد من الضغط على القطاع الصحي.

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