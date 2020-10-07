إسماعيل قادري يفوز بجائزة قبل أيام من «نوبل الآداب»

المصدر: تيرانا - أ.ف.ب

فاز الكاتب الألباني، إسماعيل قادري، بجائزة نويستات الأدبية الأميركية، كما أعلنت، أول من أمس، سفارة الولايات المتحدة في تيرانا، قبل أيام من إعلان الفائز بجائزة نوبل للآداب التي يُعد قادري من أبرز المرشحين لنيلها.

ويُصنّف الروائي والشاعر (84 عاماً) كأحد أهمّ الكتّاب الأوروبيين الأحياء، إذ تُرجمت مؤلفاته إلى أكثر من 40 لغة.

ولد قادري في جيروكاسترا، التي سماها في روايته الصادرة عام 1970 «مدينة الحجارة»، والتي تقع في جنوب ألبانيا.

وأمضى قادري حياته بين فرنسا وألبانيا، وكتب أكثر من 100 رواية وديوان شعر ونص مسرحي وسيناريو.

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