فرقة روك شهيرة تكسب معركة أغنية

المصدر: لوس انجلوس - أ.ف.ب

كسبت فرقة الروك الشهيرة «ليد زبلين» رسمياً، أول من أمس، المعركة القضائية التي انطلقت قبل ست سنوات مع فرقة من كاليفورنيا، كانت تتهمها بسرقة أغنية «ستيرواي تو هافن»، التي حققت نجاحاً عالمياً بعد طرحها عام 1971.

وشكّلت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الفرصة الأخيرة أمام الفرقة المدّعية، لكنها ردّت طلب نقض الأحكام السابقة في القضية، وبالتالي أصبحت هذه الأحكام نهائية، وتنصّ على أن «ليد زبلين» هي مؤلفة الأغنية التي درّت عليها ملايين الدولارات.

وكانت محكمة استئناف في سان فرانسيسكو أيّدت، في مارس الماضي، القرار الذي أصدرته محكمة البداية في لوس أنجلوس عام 2016، واعتبرت بموجبه أن لحن «ليد زبلين» ليس منقولاً عن أغنية «توروس» التي تعود إلى فرقة «سبيريت» البريطانية.

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