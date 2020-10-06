بريطاني وألماني وأميركية يفوزون بجائزة نوبل للفيزياء

المصدر: ستوكهولم -رويترز

فاز العلماء البريطاني رودجر بنروز والألماني راينهارد جنزيل والأميركية أندريا جيز بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2020 على اكتشافاتهم بشأن واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية غرابة وهي "الثقب الأسود" وفقا لما أوردته الهيئة المانحة لجوائز نوبل اليوم الثلاثاء.

وقال ديفيد هافيلاند رئيس لجنة نوبل للفيزياء لدى إعلانه الجائزة التي تبلغ قيمتها عشرة ملايين كورونا سويدية (1.1 مليون دولار) "اكتشافات الفائزين بالجائزة هذا العام مهدت الطريق لدراسة المواد المضغوطة وفائقة الكتلة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news