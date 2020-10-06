«أوبرا لندن» تبيع لوحة نادرة لتجاوز أزمتها المالية

المصدر: لندن - رويترز

ستبيع دار الأوبرا الملكية في لندن لوحة نادرة تعود إلى السبعينات لديفيد هوكني، ضمن مسعاها لجمع المال لتجاوز جائحة «كوفيد-19» التي تمثل أسوأ أزمة للدار في تاريخها.

وستعرض اللوحة، وهي بورتريه لديفيد ويبستر، للبيع في دار كريستيز للمزادات يوم 22 الجاري. وقالت دار كريستيز إن تقديرات ثمن اللوحة تراوح بين 14 و23 مليون دولار.

وعلى غرار ما حدث للأماكن الثقافية الأخرى في أنحاء بريطانيا، اضطرت دار الأوبرا الملكية إلى إغلاق أبوابها في مارس مع اشتداد الموجة الأولى من تفشي «كوفيد-19»، وصارت غير قادرة على تحقيق دخل منذ ذلك الوقت.

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