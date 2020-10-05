يومان مع «الفضاء» في «إكسبو دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينظم إكسبو 2020 دبي فعالية عن بُعد، تحت عنوان «أسبوع الفضاء»، ستجمع عدداً من المتخصصين في مجال السفر إلى الفضاء واستكشافه، لمناقشة فوائد وحلول وتحديات استكشافه، بالإضافة إلى قضايا مهمة.

ومن المشاركين في الفعالية، التي تنظم اليوم وغداً، خلال أسبوع الفضاء العالمي، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء وقائد الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، سارة بنت يوسف الأميري، وكبير العلماء في المقر الرئيس للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، الدكتور جيمس غرين.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي: إن «(إكسبو 2020 دبي) ينظم أسابيع الموضوعات، انطلاقاً من دوره المحوري في حشد أنبغ العقول من أكثر من 190 بلداً مشاركاً، لتبادل الأفكار الجديدة والابتكارات التي ستظل نافعة عبر الأزمان».

وسيشهد أسبوع الفضاء عروضاً تسلط الضوء على رحلة الإمارات للفضاء، في ساحة الوصل، القلب النابض لموقع «إكسبو 2020 دبي»، والذي يضم واحدة من أكبر شاشات العرض في العالم بنطاق 360 درجة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news