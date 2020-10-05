حديقة حيوان العين تشارك بـ 59 برنامج إكثار عالمياً

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أكد مدير قسم رعاية الحيوانات بحديقة الحيوانات في العين، مياس أحمد القرقز، أن الحديقة تعد مركزاً ومرجعاً عالمياً لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير لرعاية الحيوانات المهددة بالانقراض، والحياة البرية بشكل عام، وداعماً قوياً لبرامج الحفظ من خلال المشاركة في 59 برنامج إكثار عالمياً.

وحققت الحديقة، منذ إنشائها، جهوداً كبيرة في صون الحياة البرية وحماية الحيوانات، حتى أصبحت موطناً آمناً لنحو 4000 حيوان من مختلف أنحاء العالم، 30% من أنواعها مهدد بالانقراض.

وأضاف القرقز: «لا تقتصر حماية الحيوانات لدينا على إكثارها ودراسة تنوعها ورعايتها فحسب، إنما ننتهج استراتيجيات وركائز متعددة مثل التثقيف والتوعية، والمبادرات البيئية والبرامج والجهود العالمية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news